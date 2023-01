Covid in provincia di Agrigento: una vittima e 516 nuovi positivi

Una nuova vittima a Porto Empedocle, e registrati 516 nuovi casi positivi di Covid, a fronte di 1.088 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp di Agrigento per i giorni 30 e 31 dicembre, e 1 gennaio. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 147.763 (1 marzo 2020 – 1 gennaio 2023). In totale i guariti sono 145.990. Gli attuali positivi sono 1.114, di cui 1.084 in isolamento domiciliare, e 28 ricoverati in ospedale. Un paziente si trova ricoverato in terapia intensiva all’ospedale “Fratelli Parlapiano” di Ribera. Gli altri ricoverati: 6 al presidio ospedaliero riberese, 11 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, e 10 al “Giovanni Paolo II” di Sciacca. Complessivamente 661 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del Coronavirus, in provincia di Agrigento, 582.950 tamponi processati.

Ad Agrigento gli attuali positivi segnati nel report dell’1 gennaio 2023 sono 156.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report dell’1 gennaio 2023: Agrigento 20.634 (156 attuali contagiati, 20.399 guariti e 79 deceduti); Alessandria della Rocca 747 (6 attuali contagiati, 738 guariti e 3 deceduti); Aragona 2.848 (22 attuali contagiati, 2.816 guariti e 10 deceduti); Bivona 1.266 (10 attuali contagiati, 1.255 guariti e 1 deceduto); Burgio 730 (3 attuali contagiati, 724 guariti e 3 deceduti); Calamonaci 435 (3 attuali contagiati, 429 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 949 (7 attuali contagiati, 934 guariti, e 8 deceduti); Camastra 703 (4 attuali contagiati, 693 guariti, e 6 deceduti); Cammarata 1.966 (12 attuali contagiati, 1.951 guariti e 3 deceduti); Campobello di Licata 3.597 (36 attuali contagiati, 3.541 guariti, e 20 deceduti); Canicattì 13.497 (67 attuali contagiati, 13.367 guariti e 63 deceduti); Casteltermini 2.535 (10 attuali contagiati, 2.516 guariti e 9 deceduti); Castrofilippo 1.023 (10 attuali contagiati, 1.006 guariti e 7 deceduti); Cattolica Eraclea 1.107 (4 attuali contagiati, 1.099 guariti e 4 deceduti); Cianciana 1.135 (18 attuali contagiati, 1.111 guariti e 6 deceduti); Comitini 321 (1 attuale contagiato, 320 guariti); Favara 14.205 (149 attuali contagiati, 14.013 guariti e 43 deceduti); Grotte 1.645 (6 attuali contagiati, 1.634 guariti e 5 deceduti); Joppolo Giancaxio 415 (2 attuali contagiati, 412 guariti e 1 deceduto); Licata 11.058 (82 attuali contagiati, 10.925 guariti, 51 deceduti); Lucca Sicula 529 (5 attuali contagiati, 522 guariti e 2 deceduti); Menfi 4.285 (30 attuali contagiati, 4.235 guariti e 20 deceduti); Montallegro 836 (4 attuali contagiati, 824 guariti e 8 deceduti); Montevago 859 (14 attuali contagiati, 841 guariti e 4 deceduti); Naro 2.235 (12 attuali contagiati, 2.209 guariti e 14 deceduti); Palma di Montechiaro 7.253 (18 attuali contagiati, 7.192 guariti e 43 deceduti); Porto Empedocle 5.706 (28 attuali contagiati, 5.658 guariti, e 20 deceduti); Racalmuto 2.458 (10 attuali contagiati, 2.440 guariti e 8 deceduti); Raffadali 4.631 (30 attuali contagiati, 4.580 guariti, e 21 deceduti); Ravanusa 3.380 (18 attuali contagiati, 3.347 guariti, 15 deceduti); Realmonte 1.704 (12 attuali contagiati, 1.686 guariti e 6 deceduti); Ribera 6.312 (43 attuali contagiati, 6.230 guariti e 39 deceduti); Sambuca di Sicilia 1.529 (22 attuali contagiati, 1.477 guariti e 30 deceduti); San Biagio Platani 1.267 (11 attuali contagiati, 1.246 guariti, e 10 deceduti); San Giovanni Gemini 2.385 (18 attuali contagiati, 2.360 guariti e 7 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 551 (2 attuali contagiati, 547 guariti e 2 deceduti); Santa Elisabetta 743 (4 attuali contagiati, 737 guariti e 2 deceduti); Santa Margherita Belice 2.020 (18 attuali contagiati, 1.989 guariti e 13 deceduti); Santo Stefano Quisquina 1.322 (16 attuali contagiati, 1.303 guariti e 3 deceduti); Sciacca 14.179 (144 attuali contagiati, 13.975 guariti e 60 deceduti); Siculiana 1.801 (38 attuali contagiati, 1.755 guariti, e 8 deceduti); Villafranca Sicula 412 (7 attuali contagiati, 404 guariti e 1 deceduto).

Non ci sono migranti attualmente positivi al Covid in strutture di accoglienza in territorio della provincia agrigentina.