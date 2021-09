“Dichiarazione sull’etica sullo sport giovanile”, università sottoscrive documento del Panathlon

Il consorzio universitario di Agrigento sottoscrive il documento dell’associazione Panathlon “dichiarazione sull’etica sullo sport giovanile”.

La dichiarazione, adottata fra gli altri dall’ONU, dall’UNESCO, dalla FIFA, dalla FIBA e dal CONI, rappresenta un impegno tangibile per stabilire chiare regole di comportamento, nella ricerca di valori positivi nello sport giovanile.

“Con la sottoscrizione di questo documento,- afferma il Presidente Mangiacavallo – il Consorzio Universitario si impegna fattivamente a divulgarne i contenuti, nell’interesse dei giovani e dello sport. E’ noto infatti, come lo sport abbatta pregiudizi ed elimini distanze, siano esse sociali, religiose o razziali, nel nome di quell’ etica che educhi a dei comportamenti confacenti a chiunque pratichi lo sport, sia livello dilettantistico che in quello professionistico. Ben vengano dunque proposte di questo genere, perché, facciano da cassa di risonanza per tutto ciò che è legato ai principi di rispetto, solidarietà e fratellanza, affinché il mondo, e quello giovanile in particolare, possa essere sempre migliore”

La firma avverrà mercoledì 29 settembre alle 12 nella sede di Empedocle Consorzio Universitario di Agrigento.