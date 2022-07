Dice al marito che vuole separarsi, e lui distrugge tutti i mobili della casa

Ha comunicato al marito che vuole separarsi e l’uomo, un trentunenne marinaio, fuori di sé, ha afferrato una chiave inglese, ed ha distrutto tutti i mobili dell’abitazione. Poi ha pesantemente minacciato la coniuge, una trentatreenne casalinga. La donna spaventata da quella reazione ha bussato alla porta dei carabinieri della Compagnia di Sciacca, ed ha formalizzato querela di parte contro il coniuge. L’uomo è stato denunciato per minacce.

E’ accaduto tutto durante la serata di domenica, in un appartamento della periferia di Sciacca. Fra i due, poco prima, sarebbe scoppiata una discussione in località Stazzone, e la donna in quei momenti ha comunicato al marito la sua intenzione di chiedere la separazione. Quando i due sono tornati a casa, il giovane con la chiave inglese, ha sfasciato il mobilio.