In Italia nel 2022 ci sono state 390.700 nuove diagnosi di cancro, con un incremento di oltre 14 mila casi rispetto al 2020. Il tumore più frequentemente diagnosticato è stato quello al seno, seguito da quello al colon-retto, al polmone, alla prostata e alla vescica. Sono i dati forniti dal Dipartimento per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico.

Il tumore della mammella femminile è, con 3.665 nuovi casi medi annui in Sicilia, il più frequentemente diagnosticato nelle donne e rappresenta il 32,1% del totale dei tumori femminili.

Nell’isola, nel dettaglio, il numero medio annuale di casi è: ad Agrigento 295, a Caltanissetta 193, Catania 825, Enna 113, Messina 512, Palermo 914, Ragusa 219, Siracusa 289, Trapani 305. Per quanto riguarda i tumori al collo dell’utero nell’isola sono 3.468 casi l’anno, di cui 1.871 (54%) tra gli uomini e 1.597 (46%) tra le donne.

Questa tipologia di tumore è al secondo posto per frequenza fra quelli maggiormente diagnosticati nell’isola e rappresenta il 14,1% del totale, in particolare il 14,5% fra gli uomini ed il 13,7% fra le donne.

A Palermo i casi annui tra le donne sono 428, a Catania 346, Messina 204, Trapani 140, Agrigento 131, Siracusa 120, Ragusa 93, Caltanissetta 80, Enna 53. Per quanto riguarda gli uomini invece a Palermo sono 455, Catania 400, Messina 258, Agrigento 170, Trapani 162, Siracusa 146, Ragusa 111, Caltanissetta 101, Enna 68.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp