Completato il rientro in classe delle studentesse e degli studenti in Sicilia. Sono complessivamente 639.929 in 34.864 classi. In tempo per l’avvio dell’anno scolastico 2026/2027, l’Ufficio scolastico regionale (Usr) per la Sicilia ha completato le operazioni di immissione in ruolo del personale docente su posto comune e di sostegno, in totale 1.840, e per l’insegnamento della religione cattolica 268, per complessivi 2.108 nuovi docenti a tempo indeterminato.

È stata inoltre coperta, si legge in una nota dell’Usr, la totalità delle supplenze, per circa 15 mila posti, consentendo ai docenti assunti a tempo indeterminato e determinato di prendere servizio nelle istituzioni scolastiche di destinazione già dal 1 settembre 2026. Su richiesta delle famiglie sono stati confermati 5.794 docenti supplenti, assicurando così la continuità del servizio agli alunni e alle alunne con disabilità.

In fase di conclusione anche le procedure per l’assunzione di 567 unità di personale Ata. A queste si aggiungono, ad oggi, 2.917 nomine di personale Ata a tempo determinato.

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