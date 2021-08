Di Rosa: “Inquinamento ambientale e grave situazione igienico-sanitaria in via degli Imperatori e Volpe”

Giuseppe Di Rosa, Vice Presidente Provinciale della CODACONS di Agrigento, segnala “una situazione di probabile inquinamento acustico ed ambientale con pericolo per la salute pubblica in Via Degli Imperatori e in via Magellano”. Di Rosa afferma: “Il comune di Agrigento, ha individuato, con proprio atto pubblico, un’area a ridosso del Bivio che immette alla Via Degli Imperatori dalla Via Magellano che ospita un “abbeveratoio” verosimilmente monumentale, trasformandola di fatto in “area di trasbordo” che, così come segnalatoci da residenti, Attività commerciali ed attività Turistico Ricettive della zona, produce nelle ore di utilizzo “un’area irrespirabile” e un rumore con inquinamento acustico, nelle ore di chiusura diverrebbe sede di ritrovo per animali di ogni genere. Sempre con atto pubblico, è stata individuata anche l’area che insiste all’interno del Parco dell’Addolorata, e cioè nella Via VOLPE e precisamente nell’area di sosta che conduce sul Viadotto Akragas, in questa area, trasformata in una vera a propria discarica, la situazione igienico sanitaria è al collasso.

Le segnalazioni, seppure avvenute più volte tramite la stampa e le associazioni di categoria al comune di Agrigento, non hanno prodotto nessun risultato e ci hanno portati a scrivere ai Vostri Uffici, visto che con le alte temperature della stagione estiva, il tutto si acuisce ed infastidisce non poco le attività commerciali e turistico ricettive che di fatto vedono penalizzato il loro investimento.” Il vice presidente del Codacons chiede al comune di Agrigento, al comando dela polizia provinciale , tutela ambientale, alla soprintendenza ai beni culturali “un intervervento per il ripristino della Legalità, che, a parere di chi lamenta la questione, sembrerebbe in atto essere passata in secondo piano”.