Siculiana, il sindaco: “Salvato il finanziamento per il porto”

“Da troppi anni si parla del porto, importante infrastruttura che darebbe un grande impulso allo sviluppo del nostro territorio. Siamo riusciti a recuperare un finanziamento che consentirà di avviare concretamente i primi interventi. Un risultato importante, frutto di impegno, determinazione e soprattutto grazie ad un lavoro di squadra, guidata dall’ing. Salvatore Pirrone (consulente Comune di Siculiana) e dell’ingegnere Vincenzo Piombino (responsabile Utc)”. Lo scrive in una nota il sindaco di.Siculiana Peppe Zambito, che aggiunge: “Ringrazio il dirigente generale all’assessorato regionale alla Pesca, Alberto Pulizzi, che ha firmato il decreto per la rimodulazione del progetto di recupero e rilancio del porticciolo di Siculiana e l’assessore regionale alla Pesca, Antonino Scilla. Il progetto verrà presentato alla cittadinanza con il coinvolgimento dei nostri pescatori e degli amanti della nautica di diporto. Il porticciolo turistico per Siculiana rappresenta un sogno inseguito da troppo tempo. Oggi c’è una possibilità concreta per la sua realizzazione. Si tratta di un primo importante intervento, che consentirà a pescatori e diportisti, di svolgere in sicurezza la propria attività. Il tavolo di lavoro continuerà a lavorare per ulteriori interventi, per fare del porticciolo del nostro borgo marinaro, meta di turisti e amanti del mare”.