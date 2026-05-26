Comunali Agrigento, Di Mauro analizza il voto: “La spaccatura del centrodestra ha inciso”

All’indomani del primo turno delle amministrative ad Agrigento, arrivano anche le prime riflessioni politiche dentro il centrodestra. A intervenire è Roberto Di Mauro, riferimento dell’Mpa e deputato regionale, che analizza il risultato elettorale e individua nella divisione dell’area moderata uno degli elementi decisivi della sfida.

“La spaccatura del centrodestra ha inciso – afferma Di Mauro –. Volere andare a tutti i costi per conto loro, forzando la mano e proponendo un’alternativa, non ha sortito effetti positivi”.

Un passaggio che fotografa bene le tensioni vissute all’interno dell’area moderata durante tutta la campagna elettorale e che adesso apre inevitabilmente nuove riflessioni politiche in vista del ballottaggio tra Michele Sodano e Dino Alonge.

Secondo Di Mauro, la divisione avrebbe avuto un effetto diretto sul risultato finale del primo turno:

“L’effetto negativo è stato quello di non farci vincere al primo turno”.

Il riferimento è soprattutto al peso del voto moderato disperso tra più candidati e alle dinamiche del voto disgiunto che hanno caratterizzato queste amministrative. Nonostante il centrodestra abbia dominato sul piano delle liste, Michele Sodano è infatti riuscito a chiudere davanti nella corsa diretta a sindaco, sfiorando il 40%.

“Il ballottaggio è certamente un dato rilevante – aggiunge Di Mauro –. Adesso conta la volontà del singolo elettorato. Il quasi 40% sfiorato da Sodano è una responsabilità”.

Parole che lasciano intravedere la consapevolezza, dentro il centrodestra, di una partita ancora apertissima e tutt’altro che semplice.

Di Mauro conferma anche di avere sentito nelle ultime ore Dino Alonge:

“Mi sono sentito con Dino Alonge. Oggi è giornata di riflessione e analisi del voto, da domani comincerà un’altra partita”.

Infine il passaggio sul risultato dell’Mpa e della lista Popolari e Autonomisti – Grande Sicilia, che ad Agrigento ha ottenuto uno dei dati più significativi dell’intera coalizione moderata. “Rispetto al dato dell’Mpa sono soddisfatto. Abbiamo sfiorato il 16% e attendiamo l’ufficialità della distribuzione dei seggi”.

Le parole di Di Mauro confermano così come il centrodestra agrigentino stia già entrando nella seconda fase della campagna elettorale: quella degli equilibri, delle riflessioni interne e della ricerca di compattezza in vista del ballottaggio decisivo contro Michele Sodano. Leggi anche: Agrigento verso il ballottaggio: Sodano resta avanti ma non sfonda il 40%, Alonge tiene aperta la partita

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