Deve scontare 3 anni e 3 mesi di reclusione: arrestato e portato in carcere

Deve espiare una pena a 3 anni e 3 mesi di reclusione perché riconosciuto responsabile di estorsione. I carabinieri della Stazione di Santa Margherita Belice, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Palermo, hanno arrestato Cristian Prestigiacomo, 20 anni, residente a Santa Margherita. La pena deve essere scontata per un’estorsione commessa a Carini, nel Palermitano, nell’agosto del 2020. Dopo le formalità di rito, il giovane è stato portato alla Casa circondariale di Sciacca.