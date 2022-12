Giunta Micciché: a Ciulla la delega al turismo. Randagismo affidata a Trupia

Dopo le dimissioni degli assessori Francesco Picarella e Roberta Lala, il sindaco di Agrigento, Francesco Micciché, ha provveduto ad attribuire alcune delle deleghe ad altri componenti della giunta, non prevedendo, al momento, nessun nuovo ingresso. In particolare la delega al turismo va all’assessore Costantino Ciulla, “tutela animali e Randagismo” ad Aurelio Trupia . Ricapitolando: Costantino Ciulla ha le deleghe attività ed impiantistica sportiva e relative concessioni, promozione sportiva e grandi eventi sportivi, tempo libero, grandieventi e spettacoli cultura, Politiche Giovanili, Turismo; Maria Patrizia Lisci: Programmazione economica, Bilancio, Finanze di Gestione; Gerlando Principato: Programmazione fondi strutturale 2021 – 2026, politiche energetiche, Protezione civile, Piano dei parcheggi, Edilizia pubblica e privata Manutenzione urbana. Infrastrutture, gestione e sviluppo della mobilità e dei trasporti, edilizia scolastica. Rigenerazione Urbana Agenda Urbana; Aurelio Trupia: Patrimonio, Materie relative al personale; all’ordinamento all’organizzazione Uffici, Nettezza Urbana e Politiche per l’ambiente e della qualità dell’aria, Avvocatura comunale, Affari legali, Tutela animali e randagismo; Valeria Proto: Politiche di governo del territorio, Pianificazione urbanistica e gestione del territorio, Smart-City, Abbattimento barriere architettoniche, Centro storico, Pubblica Istruzione; Giovanni Vaccaro: Igiene e sanità pubblica, Coordinamento delle relazioni con l’Azienda Sanitaria Provinciale e delle attività di indirizzo in capo al Comune verso tale azienda, Verde pubblico, Decoro Urbano, Impianti cimiteriali; Marco Vullo: Politiche sociali, Associazionismo, Volontariato e Terzo Settore Politiche attive per il lavoro, Politiche di innovazione e ricerca, Agrigento digitale, Quartieri, Rapporti con il Consiglio. “Le rimanenti deleghe – si legge nel provvedimento firmato da Micciché- rimangono in capo al Sindaco e verranno conferite con successivo provvedimento.” Dunque al sindaco le deleghe: sviluppo economico, promozione del territorio, tutela delle tradizioni, commercio, industria, agricoltura, artigianato e mercati, piano per il commercio, sportello unico per le imprese, eventi cittadini di promozione economica settoriale, Polizia Locale ( che erano di Picarella) e poi pari opportunità, Urp, lotta alla violenza e alla tratta sulle donne e sui minori, contrasto alle discriminazioni , materie relative ai servizi demografici e statistici (anagrafe, stato civile, elettorale e leva), toponomastica (che erano state affidate a Lala).