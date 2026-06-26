Una pensionata di 79 anni di Sambuca di Sicilia è stata derubata dell’oro di famiglia. Ad agire un individuo che qualificandosi per avvocato ha telefonato alla donna, riferendole che la figlia aveva avuto un incidente stradale nel corso del quale una persona era rimasta gravemente ferita.

Per «evitare l’arresto» le ha chiesto di preparare denaro e oggetti d’oro che sarebbero serviti a liberare la familiare. L’anziana ha consegnato a una sconosciuta, presentatasi come collaboratrice del finto legale, tutto quello che aveva in casa: monili d’oro per un valore complessivo di 5.000 euro e una banconota da 50 euro.

Con il bottino in mano, il malvivente si è dileguato rapidamente, facendo perdere le sue tracce. Solo in un secondo momento, la donna si è resa conto di essere stata truffata e ha richiesto l’intervento dei carabinieri.

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