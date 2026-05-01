Prima ha devastato la sua abitazione poi ha lanciato mobili e suppellettili nella strada sottostante, per fortuna, senza colpire i passanti. Qualcuno ha chiamato il 112. Il fatto si è verificato, a metà mattinata, in una traversa della via Manzoni, nel rione del campo sportivo.

I poliziotti della sezione Volanti della Questura hanno individuato l’appartamento, al cui interno c’era un ventiseienne immigrato, da tempo domiciliato ad Agrigento, in evidente stato di agitazione.

Il giovane, con precidenti di polizia e in atto sottoposto alla Sorveglianza speciale di Pubblica sicurezza e all’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria per la firma, è finito nei guai. Nei suoi confronti è scattata la denuncia, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per il reato di getto pericoloso di cose.

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