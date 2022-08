Destinazione Agrigento, oggi la notte dei musei con la Soulfood blues band

Dopo il successo di pubblico del “Ferragosto all’Italiana” e dello spettacolo alla Valle dei Templi della Grande Sud Orchestra, proseguono gli eventi dell’Estate Agrigentina di “Destinazione Agrigento”. Torna stasera 16 agosto la Notte dei Musei, con l’apertura straordinaria della pinacoteca dell’ex Collegio del Padri Filippini, in via Atenea 270, che ospita, tra le preziose tele, anche la galleria intitolata a Giuseppe Sinatra, oltre cento opere del pittore palermitano Francesco Lojacono (1838-1915) e dei suoi discepoli. Nella corte interna del museo è previsto un concerto della Soulfood Blues Band. Domani, 17 agosto, serata musicale a Giardina Gallotti.

Il 18 e 19 agosto arriva Kinèma Vol.2, cinema e arti visive con un ricco programma: inaugurazione giovedì, in via Cesare Battisti, 9, nella sede di Immagina Coworking, appuntamento alle 18,30 con “Kinéma incontra Ratigher, tra i più importanti fumettisti italiani e la presentazione del progetto “Prima o mai” in collaborazione con Nero Editions; alle 21 al Teatro del Tempio di Giunone, la presentazione di “Leonora addio” di Paolo Taviani con la partecipazione di Paolo Taviani collegato da remoto e Fabrizio Ferracane, quindi la proiezione del film; seguirà un incontro con il pubblico, moderato da Ornella Sgroi, presenterà la serata Ester Pantano; venerdì 19 agosto, alle 21, stesso luogo e stessa ora, sempre al Teatro del Tempio di Giunone con “Una Femmina” di Francesco Costabile, dalla Berlinale 22, con introduzione di Ornella Sgroi, Francesco Costabile, Lina Siciliano, Fabrizio Ferracane, seguono la proiezione del lungometraggio e incontro con il pubblico; conduce la serata Ester Pantano. L’ingresso a Kinéma è gratuito fino a esaurimento posti.

Sempre il 19 agosto MontapertoFest, in collaborazione con CNA ed Euroform, con gli apprezzatissimi Quartet Folk. Il 21 agosto per il Festival Il Mito eccezionale evento musicale con Pink Floyd Legend al Teatro della Valle dei Templi di Piano San Gregorio.

L’Estate Agrigentina vede insieme il Comune di Agrigento, il Parco Archeologico della Valle dei Templi, la DMO-Distretto Turistico Valle dei Templi, col patrocinio dell’Assessorato regionale del Turismo.

Tutti gli appuntamenti di Destinazione Agrigento le informazioni sul calendario al link https://agrigento.comune.digital/eventi/c/0