I colori di tendenza dell’estate per una tinta di capelli al top

Vuoi tingerti i capelli ma sei indecisa sul colore e ti stai chiedendo quali sono le ultime tendenze di quest’estate? Dal ramato al nocciola alla tinta fragola, ecco quali sono i trend nell’hair style estate 2022.

Il ramato: colore dell’anno

Il rame è sicuramente il colore dell’anno e, per l’estate, si caratterizza di riflessi variegati a incorniciare il viso. Puoi anche combinare due diverse tonalità per creare un look ancora più originale, o semplicemente passare all’albicocca per un effetto più sofisticato, è importante che il colore non sia troppo omogeneo.

Castano con riflessi più chiari

La dolcezza del miele e del caramello si riflette fortemente sui capelli di colore castano scuro, ma non li stravolge. Punti di luce naturali brillano sui capelli quasi come fosse “opera” del sole e del mare. Le sfumature scure vengono invece mantenute ed esaltate da un balayage morbido per un risultato cremoso e piuttosto caldo, senza stacchi decisi. Su balayage molto leggeri, sono perfette le tinte temporanee per capelli, adatte a ravvivare i colori senza un grosso impegno in termini di tempo, che lasciano pochi residui sui capelli per un magnifico effetto da favola.

Quando il grigio si mescola alle schiariture

I capelli grigi naturali sono di gran moda e la tendenza è quella di includerli nelle schiariture. Questa miscela di colori diversi crea un’armonia bellissima e molto naturale, perfetta per chi sta passando all’eliminazione graduale delle tinture o che desidera comunque rinfrescare i capelli senza scegliere un colore che richieda troppa cura.

Biondo pamela Anderson

Il look deciso di Pamela Anderson, icona degli anni ’90, quest’anno è più popolare che mai. Non solo per la sua collezione di acconciature, ma soprattutto per i suoi abbaglianti capelli biondo vaniglia, con alcuni riflessi più chiari, che hanno cambiato per sempre (tornando quest’estate tanto in voga) il concetto di biondo platino.

Highlight “ripple”

Con gli highlight “ripple” si otterranno colpi di luce, agendo fin dalle radici su ciocche ampie, invece che attraverso la tecnica del balayage. Importante però sarà fare attenzione a non schiarire in maniera eccessiva, o il rischio è quello di creare stacchi. Basta invece sfumare la base, per una fusione totale in cui dalla parte più chiara emerge un risultato tridimensionale.

Un caldo color nocciola

Nel caso in cui il castano chiaro o il biondo scuro risultino troppo poco luminosi e decisi, allora è bene pensare di optare per un color nocciola, che tingerà il capello con poca fatica, esaltandone il colore grazie a un tocco caldo che risulterà decisamente di tendenza. Ci sono inoltre erbe tintorie attraverso cui è possibile ottenere questo look fantastico.

Tinta fragola

Uno dei colori dell’estate 2022 è certamente il biondo fragola, diverso dal ramato, dal platino o dal rosa, colori da cui si differenzia per naturalità, originalità e tenuità. Si tratta di un look del tutto originale e fashion, particolarmente luminoso, che si può raggiungere anche con la fusione di ciocche di colore più o meno intenso.

Hot brown

Questa estate, inoltre, c’è un must che non si può non rispettare: la virata verso il rosso del classico castano, come suggerito dagli hairstylist di molte celebrità, che in questo periodo vediamo rinnovare molti dei propri look con un tocco di cioccolato. Una vera e propria ispirazione che non si può lasciare sfuggire.