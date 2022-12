“Destinazione Agrigento – Natale 2022” tra sport, spettacoli e cultura

Rassegna “Destinazione Agrigento – Natale 2022”, il 27 dicembre è stato un pomeriggio di iniziative, con ampia partecipazione, riservate allo sport, al PalaMoncada a Porto Empedocle, con il torneo di basket “Natale in casa Fortitudo”, e allo spettacolo, ad Agrigento, al Circolo Empedocleo, con “Silent Night – Voci e suoni del Natale”. Oggi mercoledì 28, alle 18, alla Biblioteca Lucchesiana, sarà la volta della presentazione del libro “Sono cose che passano”, di Pietrangelo Buttafuoco. Poco più tardi si prosegue al teatro Pirandello, alle ore 20:30, con il concerto “The Gospel Night”. Ancora al teatro Pirandello domani sera particolarmente atteso è il concerto dell’artista “nostrano” Osvaldo Lo Iacono, sul palco con “Le note dell’Anima”. Venerdì, penultimo dell’anno, alle ore 18 in via Atenea marcerà il complesso bandistico “Bellini” di Agrigento, mentre, nella Chiesa Madonna della Catena di Villaseta, si svolgerà “La Cantata dei pastori”, ore 19. Sempre venerdì, all’ex Collegio dei Filippini, debutterà lo spettacolo “Ti presento il Natale in Sicilia”, itinerario natalizio di Sicilia tra canti, recitazioni e video, dalle 17:30. Il calendario completo delle attività è consultabile nelle pagine Facebook e Instagram “Destinazione Agrigento” e nella app “Agrigento”, disponibile su Play Store ed Apple Store. La rassegna natalizia “Destinazione Agrigento” è organizzata dal Comune di Agrigento in collaborazione con la Fondazione Teatro Luigi Pirandello, con il Distretto Turistico Valle dei Templi, l’Ente Parco della Valle dei Templi e il sostegno del Ministero del Turismo e dell’Assessorato Regionale al Turismo, sport e spettacolo.