Concerto di capodanno, Di Rosa: “Rischio di un grande flop”

“Una spesa di circa 400mila euro che rischia di diventare l’ennesimo flop, una notte di capodanno che attirerà giovani e meno giovani e che potrebbe produrre introiti per gli imprenditori del settore, diventa l’ennesimo enigma e un rischio per tutti”. Sono parole di Giuseppe Di Rosa, responsabile regionale trasparenza enti locali del condacons. “Si parla di numeri stratosferici per la notte di capodanno ad Agrigento, e noi- continua- siamo felici che finalmente ad Agrigento si possa muovere qualcosa, si parla di circa 12/15.000 presenze ma il Sindaco e la sua giunta cosa hanno fatto per preparare la città al grande evento? Non sarebbe stato giusto spendere 10.000 euro mettendo a regime i bagni del centro cittadino e ritrovarsi con una spesa che diventava un investimento? Sindaco, senza una Ordinanza che revochi quella attuale della chiusura dei locali alla mezzanotte (fino all’una potrebbero vendere solo alle persone dentro i locali) non pensa che sta agevolando la vendita abusiva di alcolici infliggendo un danno mortale all’economia della città?” Di Rosa chiede , poi, notizie sul piano del traffico, di evacuazione e dei parcheggi in occasione della notte di capodanno.