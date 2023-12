Il centrocampista torna a vestire la maglia biancazzurra

E’ ufficiale: Protagonista della vittoria del Campionato di Eccellenza, eletto miglior giocatore del Campionato nella stagione 2022/2023 all’ Akragas ritorna Desiderio Garufo.

Già in conferenza stampa il direttore generale Graziano Strano aveva anticipato un “gradito ritorno” per i tifosi agrigentini. La Società adesso ha comunicato di “aver raggiunto l’accordo per il diritto alle prestazioni sportive del calciatore”. Classe 1987, originario di Grotte, ha firmato un biennale.

Garufo vanta quattro promozioni dalla C alla B con Novara, Parma, Trapani e Reggina e una promozione dalla B alla Serie A con il Parma. Vanta quattro vittorie di campionati dilettantistici in Eccellenza con Alcamo, Nissa, Canicattì e Akragas. Poi ha vinto due Supercoppa Italiana nei Professionisti e una Coppa Italia di Eccellenza con l’Akragas. Per Desiderio Garufo si tratta di un ritorno all’Akragas, società che lo ha fatto crescere e lanciato nel calcio professionistico. Il centrocampista agrigentino ha iniziato la sua carriera con la maglia dell’Akragas del Presidente Giuseppe Deni nella stagione 2005-2006. Poi le esperienze con le maglie di Alcamo, Nissa, Sangiovamnese, Taranto, Nocerina, Trapani, Novara, Catania, Parma, Reggina, Catanzaro, Canicattì e Pro Favara. Garufo, vanta 295 presenze tra i professionisti. Entusiasmo anche nella tifoseria akragantina per il ritorno del giocatore.

“È un centrocampista solido – spiegano dalla Società- che abbina forza fisica e resistenza ad una buona disciplina sotto il profilo tattico”.