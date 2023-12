Massimiliano Fuksas Celebra il Centenario degli Ordini degli Architetti Italiani ad Agrigento

Il ciclo di eventi organizzati per celebrare il centenario degli Ordini degli architetti italiani si è concluso in grande stile ad Agrigento, con la presenza di Massimiliano Fuksas per una lectio magistralis. Fuksas ha tenuto la sua relazione sul tema “Zero Gravity” nella sala Zeus del museo archeologico Pietro Griffo, chiudendo così un anno di commemorazioni organizzate dall’Ordine degli architetti di Agrigento e dalla Fondazione Architetti nel Mediterraneo.

La lectio magistralis ha esplorato il principio innovativo di “Zero Gravity”, già sperimentato dallo Studio Fuksas per The Line, la futuristica metropoli verticale destinata a ospitare 9 milioni di persone in Arabia Saudita.

Durante l’evento, Fuksas ha lodato la Sicilia, Agrigento e i siciliani, ricordando con affetto la sua permanenza ad Agrigento 42 anni fa con la figlia. Ha descritto quel periodo come “alloggiare in un museo a cielo aperto”. Le sue parole hanno sottolineato la bellezza e l’unicità dell’architettura e della storia della città, apprezzando l’incredibile mix di cultura e umanità che caratterizza Agrigento.

Massimiliano Fuksas ha condiviso il suo apprezzamento per la città di Agrigento

Nel suo intervento, ha riflettuto sulla complessità attuale di gestire un mondo popolato da 8 miliardi di persone, sottolineando la necessità di una nuova visione comunitaria, sia nel passato che nel futuro.

Con le sue parole, Fuksas ha chiuso in bellezza il ciclo di eventi celebrativi del centenario degli Ordini degli architetti, offrendo una prospettiva unica sulla cultura, l’architettura e la progettazione, lasciando a tutti i presenti uno stimolo a riflettere sul futuro del settore.

A conclusione della giornata, Massimiliano Fuksas ha ricevuto il premio “Compasso d’Oro”, istituito dall’Ordine di Agrigento proprio in occasione del centenario della fondazione degli Ordini degli Architetti italiani. Il presidente dell’Ordine provinciale Rino La Mendola ha sottolineato: “Nel corso dell’evento non sono mancati nuovi stimoli e nuovi spunti a supporto del progetto di costituzione di una biennale di arte e architettura nella Valle dei Templi, in occasione della nomina della città di Agrigento a ‘Capitale Italiana della Cultura 2025’”.