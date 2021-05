“Descrivi la tua pandemia e quello che ha comportato nella tua personalità”, concorso letterario di Job House

“Descrivi la tua pandemia e quello che ha comportato nella tua personalità. Il Covid ci ha cambiato?” E’ questo il testo con cui ci si dovrà cimentare per partecipare alla prima edizione del concorso letterario organizzato dall’Ente di formazione professionale, Job House Agrigento, diretto da Salvatore Vella. Gli elaborati che verranno spediti all’indirizzo e-mail segreteriajobhouse@tiscali.it concorreranno a vincere uno dei tre premi messi in palio dall’Ente: al primo classificato verrà regalata l’iscrizione ad un corso Clil, al secondo classificato l’iscrizione alla PeKit (Patente Europea) e, al terzo classificato l’iscrizione per conseguire il corso di dattilografia on line che la Job House rilascia in tandem con il comune di Comitini. L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio dell’Aics provincia di Agrigento diretta da Giuseppe Petix. Gli elaborati dovranno essere racchiusi in un massimo di 5mila battute. Gli interessati a partecipare oltre all’elaborato ed ai propri dati anagrafici dovranno anche pagare la somma di 25 euro. Una giuria di esperti, valuterà tutti gli elaborati partecipanti e proclamerà i vincitori il 3 Luglio prossimo. Il termine utile per partecipare al concorso è fissato per il 20 giugno 2021 alle ore 23,59. Il tutto va inviato per e-mail.