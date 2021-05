Consulta del turismo convocata il 7 maggio: dubbi su un punto all’ordine del giorno

E’ stata convocata per il prossimo 7 maggio alla 12 la seconda seduta della Consulta del turismo al comune di Agrigento. Al collegio dei Filippini Associazioni, amministrazione comunale, operatori dovranno discutere su tre punti all’ordine del giorno: destinazione imposta di soggiorno triennio 2021/2023; modifica regolamento imposta di soggiorno; varie ed eventuali. L’organismo, richiesto da tempo, istituito lo scorso 3 febbraio con l’obiettivo di dare un contributo tecnico all’amministrazione Miccichè sui temi del turismo, è diventato operativo lo scorso 22 marzo, con la seduta di insediamento. Ci sono 2milioni 314mila euro in cassa al Comune di Agrigento. Sono fondi derivanti dalla tassa di “scopo” raccolti dal 2017 non spesi perché si attendeva l’approvazione del bilancio consuntivo 2019 che il consiglio comunale ha approvato lo scorso 16 aprile. La consulta del turismo dovrà discutere su come investire queste somme tra servizi connessi al turismo, decoro urbano e promozione turistica. È il punto all’ordine del giorno della prossima seduta “modifica regolamento imposta di soggiorno” a muovere dubbi nell’ambiente: si teme che si voglia cambiare qualcosa che già non funziona.