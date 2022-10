Derby Sciacca-Akragas, la società dell’Unitas: “Tifosi eccezionali, dirigenti pronti ad altri impegni”

Al Gurrera di Sciacca l’Akragas, domenica scorsa, ha battuto lo Sciacca, al termine di una partita che ha visto i biancazzurri creare tantissime palle gol. Il risultato finale 4-0 in favore della formazione di Terranova. Aldilà del risultato, la dirigenza della squadra saccense, ha voluto , con una nota, ringraziare i tifosi e la società dell’Akragas ma anche parlare di nuovi impegni. “Non è andata come speravamo, e siamo i primi ad esserne dispiaciuti- scrivono i dirigenti-. Vogliamo però, prima di tutto, ringraziare il nostro meraviglioso pubblico che ha riempito lo stadio come non si vedeva da decenni, che ci ha sostenuti fino alla fine, che ha anche saputo applaudire insieme a noi gli avversari, come ci impone il nostro modo di intendere lo sport che tanto amiamo. Vedere tutti i posti della tribuna e della gradinata occupati da tanti tifosi e appassionati è stata un’emozione che ricorderemo negli anni, per la quale tutti meritano di essere ringraziati ad uno ad uno. Possiamo farlo solo in un modo, accettando la sconfitta e ripartendo – con entusiasmo ed impegno – dal lavoro su quello stesso campo del quale riconosciamo il verdetto, per quanto duro e probabilmente ingiusto nel punteggio. E vogliamo farlo, lo dobbiamo a tutti i tifosi che ci hanno manifestato affetto e vicinanza, intervenendo nell’organico della squadra dove abbiamo visto che si deve migliorare . Lo faremo da subito, da oggi, senza accampare scuse, senza nasconderci dietro sfavorevoli decisioni arbitrali o presunti errori individuali che potrebbero solo rovinare un ambiente che invece è sano, ed uno spogliatoio che rimane coeso ed unitissimo al Mister, al quale, insieme alla squadra ed a tutto lo staff, va tutto il nostro supporto, perché si vince e si perde tutti insieme, come dice il nostro stesso nome, UNITAS. Riconosciamo i meriti dell’Akragas -continua la nota- che qui a Sciacca ha fatto una bellissima partita e ringraziamo a nostra volta i nostri avversari per averci dato pubblicamente atto di essere stati accoglienti e sportivi con loro, come è nel nostro DNA cittadino, “prima, durante e dopo la partita”, cioè anche mentre stavamo vivendo la grande e comprensibile delusione per un risultato pesante. Ora e sempre, nella sconfitta come nella vittoria, Forza Unitas Sciacca Calcio”.