Agrigento, 27 agosto 2024 – In vista del derby di Coppa Italia tra Akragas e Licata, in programma domenica 1 settembre alle ore 16 allo stadio Esseneto di Agrigento, è stato definito un importante accordo solidale. Come disposto dalla Lega Nazionale Dilettanti, l’incasso della partita sarà equamente diviso tra i due club. Inoltre, su proposta della vice presidente dell’Akragas, Roberta Lala, un euro per ogni biglietto venduto sarà devoluto in beneficenza alle volontarie del territorio che si occupano del recupero e delle cure degli animali randagi.

Un aspetto significativo di questa iniziativa è la limitazione dei biglietti per i tifosi ospiti, ai quali saranno messi a disposizione 100 tagliandi. Lala ha ringraziato pubblicamente entrambe le società per aver accolto immediatamente la proposta benefica, sottolineando l’importanza del lavoro svolto dalle volontarie animaliste. “È il giusto riconoscimento per delle persone splendide che hanno a cuore la sopravvivenza degli animali feriti e abbandonati. Queste persone sono un esempio in un territorio difficile per gli amici a quattro zampe,” ha dichiarato Roberta Lala.

L’iniziativa rappresenta un gesto concreto di solidarietà nei confronti di chi si occupa quotidianamente di animali in difficoltà, affrontando numerose spese per il loro recupero e cure. La partecipazione delle due squadre non solo garantirà un contributo finanziario importante, ma servirà anche a sensibilizzare la comunità sull’importanza di sostenere chi si prende cura degli animali randagi.