Scoperti tre braccianti agricoli irregolari e uno “in nero”, due imprenditori denunciati e multe per 40mila euro. E’ il bilancio dell’operazione messa a segno dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro del Comando provinciale di Agrigento e dai militari dell’Arma delle Compagnie di Canicattì e Licata, nell’ambito del contrasto al caporalato. In due aziende agricole in zone periferiche di Castrofilippo e Licata, all’esito dei controlli è stata accertata la presenza di 3 lavoratori irregolari, di cui uno immigrato, e un altro ancora completamente “in nero”.

Ma sono state accertate anche altre violazioni di carattere amministrativo e penale. I titolari sono finiti nei guai. Si tratta di un cinquantacinquenne di Licata, presidente di una cooperativa agricola denunciato, alla Procura della Repubblica, perché ritenuto responsabile di mancata formazione e per non aver consegnato i dispositivi di protezione individuale, e di una trentenne di Favara, ritenuta responsabile di installazione impianto video sorveglianza privo di autorizzazione. Sono state irrogate sanzioni amministrative per 25.000 euro e ammende per 15.000 euro.