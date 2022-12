Deni parole al vetriolo: “Mia compagna trattata indegnamente, Esseneto non adeguato” (VIDEO)

Deni parole al vetriolo: “Mia compagna trattata malissimo, non abbiamo strumenti per lavorare. Esseneto non adeguato. Il presidente sarà Giancarlo Rosato”. I Particolari nell’intervista. IL VIDEO >>>

“Sono stato costretto a fare un passo indietro perché stanco e stufo di essere preso in giro dall’amministrazione comunale di Agrigento. Non voglio più avere a che fare con queste persone che dirigono il Comune della mia città.” Con queste parole Giuseppe Deni, pochi giorni dopo le dimissioni della sua compagna da assessore comunale, si dimetteva dalla carica di Presidente dell’Akragas. I motivi sono stati approfonditi e resi noti durante la conferenza stampa che il dimissionario ha tenuto pomeriggio nel suo studio di Via Unità d’Italia ad Agrigento. Deni nei mesi scorsi ha acquistato l’Imolese, squadra che milita nel campionato di Lega Pro. Ora si aspetta, l’eventuale replica da parte del sindaco di Agrigento.

La conferenza stampa integrale https://bit.ly/3HPQkoe