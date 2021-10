Demolizione viadotto Salso, martedì la seconda fase

Pronta la fase due della demolizione con esplosivo del viadotto Salso sulla 640: il prossimo 19 ottobre, dalle 9 alle 12 è prevista la demolizione controllata con micro cariche della seconda parte del viadotto “Salso”.

“La porzione di viadotto che sarà abbattuta in questa seconda fase – spiega in una nota Empedocle 2, la società che sta effettuando i lavori per ANAS – ha una lunghezza di circa 240 metri ed è posta, sia in affiancamento al nuovo tracciato in viadotto della SS 640, che in sovrapposizione alla rotatoria provvisoria attualmente in esercizio. Il ricorso all’esplosivo consentirà la messa a terra delle travi e delle pile in un’unica soluzione”.

“Per avviare i lavori propedeutici alla demolizione – si legge, inoltre, nella nota – sarà necessaria la chiusura dello svincolo di Caltanissetta sull’A19, a partire dalle ore 9:00 di domenica 17 ottobre e sino alle ore 24:00 di sabato 23 ottobre, in modo da consentire la posa in opera di un cuscino di smorzamento, a protezione delle rampe di svincolo, e la rimozione delle macerie, propedeutica alla riapertura al traffico della rotatoria. Il collegamento viario con l’A19, da e per Caltanissetta/Agrigento, sarà assicurato attraverso gli svincoli di Ponte Cinque Archi e Enna sull’Autostrada A19 e gli itinerari alternativi che saranno indicati da apposita segnaletica. L’autostrada A19, durante la settimana di chiusura dello svincolo di Caltanissetta, resterà aperta al traffico, utilizzando la corsia in direzione Catania a doppio senso di circolazione. Ai soli fini precauzionali, si è ritenuto necessario prevedere la chiusura temporanea dell’Autostrada A19, nelle due direzioni, limitatamente al tempo necessario al brillamento, alle attività propedeutiche (interdizioni al traffico), ed alle verifiche di agibilità della viabilità per la riapertura al traffico (dalle ore 9:00 alle ore 12:00 di martedì 19 ottobre 2021″..