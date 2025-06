“Siamo orgogliosi di comunicare che i lavori di demolizione e ricostruzione dell’edificio scolastico di Montaperto sono ufficialmente in corso. Si è conclusa la fase di demolizione del vecchio immobile, da anni chiuso per problemi strutturali e ormai inutilizzabile, per fare spazio a una nuova struttura moderna, sicura e funzionale, destinata a diventare un punto di riferimento per l’educazione e i servizi all’infanzia della comunità”. Lo dice in una nota l’assessore comunale ai Lavori Pubblici e all’Edilizia Scolastica del Comune di Agrigento, Gerlando Principato.

Gli interventi per un importo complessivo di 1.197.306 euro. “Questo intervento – aggiunge Principato -, finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), rappresenta un segnale concreto dell’attenzione dell’Amministrazione comunale verso i borghi e le periferie della nostra città, troppo spesso trascurati in passato. Restituire dignità e servizi essenziali a queste realtà è una priorità della nostra azione amministrativa”.

Il completamento dei lavori è previsto entro il 30 dicembre 2025, mentre il collaudo sarà concluso entro il 30 giugno 2026. “Con questo progetto, investiamo nel futuro dei nostri bambini e di tutta la comunità, perché crediamo che una scuola nuova in un piccolo borgo valga quanto una grande opera in centro città”, conclude l’assessore.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp