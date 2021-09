Demolito il viadotto Salso, Cancelleri: “Al più presto voglio vedere tutta la 640 finita”.

Demolito, con esplosione controllata, il viadotto Salso sulla statale 640. ” Dopo tante controversie e problematiche che hanno rallentato o bloccato i lavori su questa strada, con tanti sforzi, ricominciamo a vedere lavori completarsi da consegnare al territorio”. Questo il commento del sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Giancarlo Cancelleri, presente alla demolizione. “Sapete bene che questo cantiere- ha commentato Cancelleri- era letteralmente fermo, abbandonato e che rischiavamo di lasciare incompiuta un’importante opera per il territorio. I lavori, invece, procedono e da mesi ormai l’avanzamento del cantiere è sotto gli occhi di tutti. Procediamo con la programmazione di tutto quello che resta da fare in questo cantiere, l’obiettivo continua ad essere quello di consegnare l’opera completa entro la fine del 2022. Sono fiducioso che il general contractor possa continuare a rispettare i termini contrattuali programmati. Caltanissetta ha subito per troppi anni l’isolamento e le difficoltà di un cantiere infinito e a tratti morto per questo non si potranno più permettere stop o rallentamenti. Al più presto voglio vedere tutta la statale 640 finita e aperta ai cittadini”. Dopo la demolizione del viadotto Salso, sopralluoghi nei cantieri attivi della 640 Agrigento-Caltanissetta e nel pomeriggio nei cantieri della 189 della Agrigento – Palermo.