Democrazia partecipata, a Campobello di Licata assegnato progetto

Consultazione popolare dell’istituto della Democrazia partecipata a Campobello di Licata. Ha vinto il progetto “Grest Estivo Persone speciali”, presentato dall’associazione per i diversamente abili “Adda”, con 297 voti. A seguire, “Campobello si-cura”, dell’ Associazione Misericordia (142 voti), quindi “Una scuola inclusiva”, della Società Nuova luce (70 voti), e “Lotta al randagismo”, di “Amici dei cani di strada” (50 voti). 566 sono stati i votanti; 6 le schede nulle, zero quelle bianche. Istituto della ‘Democrazia partecipata’ è stato avviato dalla civica amministrazione, guidata dal sindaco Antonio Pitruzzella. L’Istituto è uno strumento di partecipazione diretta dei cittadini alla vita politica della propria città, consistente nell’assegnare una quota di bilancio dell’Ente locale alla gestione diretta dei cittadini, che vengono così messi in grado di interagire e dialogare con le scelte dell’ Amministrazione comunale, per modificarle a proprio beneficio. Prevista la quota del 2 per cento delle somme trasferite dalla Regione siciliana al Comune. La somma verrà spesa utilizzando strumenti che coinvolgano per la scelta di azioni di interesse comune. La somma per la “Democrazia partecipata”, è di 12.500 mila euro. Il Comune ha voluto coinvolgere tutti cittadini, di età non inferiore ad anni sedici, a presentare, al Comune i progetti per l’utilizzo della somma, indicando un’azione di interesse collettivo. Non era possibile per un singolo soggetto, presentare più di un modulo progettuale, pena la nullità dei progetti presentati. I cittadini interessati, per la presentazione delle proposte, hanno dovuto utilizzare il modello presso il Comune. Una volta scaduto il termine di presentazione delle deposizioni dei moduli di partecipazione all’istituto, è stata nominata una commissione scrutinante: il segretario generale, il vice segretario e due consiglieri comunali che hanno composto la commissione scrutinante.