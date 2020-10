Delega del turismo torna in giunta, il sindaco resiste alle lusinghe dei partiti

La delega del Turismo torna al Municipio di Agrigento. Messa in sordina dall’amministrazione precedente, è stata la più ambita della squadra scelta dal neo eletto sindaco Franco Miccichè. Una delega talmente desiderata da tenere accesso un dibattito interno che è durato diversi giorni. Alla fine però il sindaco non ha ceduto alle richieste dei partititi e l’ha affidata a Francesco Picarella che già in campagna elettorale si era occupato di chiamare a raccolta i rappresentanti di categoria, forte del suo trascorso di presidente di Federalberghi e Confcommercio.

“Ho assegnato – dice Miccichè – a ogni assessore le deleghe che ho ritenuto giuste per potere cominciare a lavorare subito per la ripresa di questa città. Abbiamo bisogno ora di intercettare tutti i finanziamenti possibili per Agrigento, soprattutto quelli derivanti dal Recovery fund”.

