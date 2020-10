Coronavirus, muore un’anziana. Sale a 6 il totale dei decessi ospiti della Rsa

Si aggrava il bilancio del focolaio scoppiato all’interno della casa di riposo di Sambuca di Sicilia. Dopo il decesso del 71enne all’ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca, si è fermato il cuore di una 93enne, che non era sambucese, ma era ospite della della Rsa “Maria del Collegio”.

Anche l’anziana era ricoverata in ospedale con gravi problemi respiratori, e aveva altre patologie. Nei giorni scorsi erano deceduti altri 4 anziani ospiti della casa di riposo, poi evacuata. All’ospedale di Sciacca sono al momento 14 le persone ricoverate per Covid 19 nell’unità di terapia intensiva e in un apposito reparto di degenza.

Questo il bilancio di Sambuca di Sicilia: 116 casi (91 attuali contagiati, 19 guariti e 6 deceduti).