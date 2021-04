Decreto riaperture e coprifuoco, flash mob di Fdi ad Agrigento

Flash mob questa mattina, ad Agrigento, di Fratelli d’Italia per l’abolizione del coprifuoco previsto nel Decreto Riaperture del Governo Draghi.L’iniziativa si è tenuta davanti la Camera di Commercio, luogo simbolicamente scelto dai dirigenti del partito di Giorgia Meloni per manifestare la massima vicinanza a tutte

le categorie danneggiate dalla decisione restrittiva del Governo.

“Siamo qui in nome di tutti quegli italiani, cittadini, lavoratori e titolari di attività commerciali che dicono basta – afferma il Commissario provinciale Calogero Pisano- pensare di passare un’estate col coprifuoco è una assoluta follia che determinerà la morte del turismo agrigentino, un vero e proprio colpo di grazia per ristoranti, alberghi, bnb, bar e negozi.

Come dicono molti infettivologi, non esistono evidenze scientifiche sull’utilità dello strumento del coprifuoco per il contrasto alla pandemia, che, quindi, avrà come solo effetto quello di limitare le libertà costituzionali e di portare i flussi turistici verso altre destinazioni, quale turista, infatti, andrebbe in vacanza n un posto sapendo che ad una certa ora sarebbe costretto a ritornare nella sua camera d’albergo?

Auspichiamo un immediato cambio di rotta del Governo Draghi, così da consentire a

cittadini e turisti di vivere liberamente la bella stagione, seppur in sicurezza e nel rispetto dei protocolli sanitari”.

Presenti all’iniziativa, in rappresentanza del partito, oltre al Commissario provinciale di FdI CalogeroPisano, anche l’Assessore allo Sport,Cultura e spettacolo, Costantino Ciulla ed il Consigliere comunale Fabio La Felice. Tra i partecipanti anche titolari di ristoranti ed attività commerciali e l’Assessore comunale al Turismo Francesco Picarella, il Presidente del Consorzio Valle dei​ Templi, Emanuele Farruggia, ed il Presidente del Distretto turistico, Fabrizio La Gaipa.