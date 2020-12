Decreto Natale, ad Agrigento ‘scoppia’ voglia shopping

Erano anni che in via Atenea non si vedesse così tanta gente a passeggiare nell’orario dello shopping. In tanti lo scorso sabato si sono riversarti per le strade prima del lockdown nazionale per i giorni prefestivi e festivi. Dal lungomare al centro, dai bar della Movida, gli acquisti per il Natale e la voglia di aperitivo, anche solo ‘da asporto’, perche’ la Sicilia sarà presto zona arancione, combinati a una giornata di sole, hanno contributo a restituire il volto caotico a una citta’ fatta per lo piu’ di strade strette soprattutto nelle zone dello shopping e del lusso. Tanti gli agrigentini che hanno deciso di andare in giro per la via Atenea e il Viale della Vittoria. Quasi tutti in modo ordinato e indossando la mascherina. In molti hanno preferito il centro Commerciale Città dei Templi, la domenica di pioggia frenerà molto la voglia di stare in giro all’aria aperta. Questa settimana saranno intensificati i controlli e non saranno ammessi errori. Più controlli saranno garantiti dalle forze dell’ordine, un comitato della sicurezza pubblica previsto nelle prossime ore in prefettura pianificherà l’azione di vigilanza.