Agrigento tagliata fuori dagli investimenti di Trenitalia?

Due nuovi treni Pop sono stati consegnati da Trenitalia (Gruppo FS Italiane) alla Regione Siciliana. Salgono cosi’ a 12 i nuovi treni Pop in circolazione sulle linee Palermo – Messina e Messina – Siracusa. Rispettata la tempistica indicata nel Contratto di Sevizio con la Regione che prevedeva per il 2020 la consegna di 7 treni Pop, un ulteriore passo in avanti nel percorso di rinnovamento della flotta siciliana. Trenitalia, inoltre, per sostenere la ripartenza e stimolare il turismo di prossimita’, durante l’estate 2020, d’intesa con la Regione, ha introdotto i servizi Cefalu’ Line e Barocco Line, per raggiungere in comodita’ e sicurezza, nei giorni festivi, alcune delle mete piu’ rinomate della Sicilia. Peccato però che in tutto questo nessuno abbia pensato alla Provincia di Agrigento da sempre bistrattata dalle politiche regionali. Secondo quanto riportato da Italpress, il Contratto di Servizio sottoscritto a maggio 2018 da Regione Siciliana e Trenitalia prevede investimenti per oltre 426 milioni, di cui circa 325 destinati all’acquisto di 43 nuovi treni, per potenziare la mobilita’ regionale e metropolitana nell’isola. La provincia di Agrigento, unica ad essere tagliata fuori dall’anello autostradale, in assenza di uno scalo aeroportuale, bistrattata dagli investimenti del Recovery Fund, vedrà mai la luce? Con la speranza di essere presto smentiti, al momento, parafrasando un film di successo con protagonisti Massimo Troisi e Roberto Benigni, non ci resta che piangere.