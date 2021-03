Decreto Covid, Sodano pensa alle associazioni di volontariato (VIDEO)

Ho pensato ai Volontari di Strada di Agrigento, agli operatori della Caritas di Via Orfane, a tutti coloro che appassionatamente dedicano il proprio tempo per il prossimo in difficoltà, nel presentare l’emendamento al Decreto Covid per inserire, nelle categorie da vaccinare in via prioritaria, i volontari della solidarietà e dell’assistenza. Chi opera nel volontariato, ha a che fare con centinaia di persone ogni settimana. Per questo motivo gli stessi operatori chiedono maggiori garanzie, per continuare ad aiutare, senza mettere a rischio nessuna delle tante persone che quotidianamente ricevono la loro assistenza. L’emendamento è stato bocciato dalla nuova maggioranza Draghi, ma ho fatto in modo che si prendesse l’impegno per procedere nella direzione indicata nel prossimo provvedimento utile. Nel frattempo, voglio mandare il mio grazie più grande a tutti coloro che si occupano degli altri, in silenzio, spesso sacrificando sé stessi, ma sempre felici a fine giornata.