Campagna sulla sicurezza stradale “Icaro”, studenti dell’Esseneto incontrano la “stradale”

L’Istituto “Esseneto” di Agrigento diretto da Brigida Lombardi, ha aderito anche quest’anno alla campagna sulla sicurezza stradale “Icaro” rivolta agli alunni delle scuole secondarie di primo grado. Gli incontri in presenza con i funzionari della Polizia Stradale, programmati nell’Istituto, sono stati coordinati dal prof. Calogero Fucà, in qualità di docente referente sulla sicurezza stradale e si sono svolti nel rispetto delle norme anti Covid nei giorni 8 e 10 marzo presso l’auditorium del plesso centrale “Esseneto”. Gli alunni della classe 3B hanno avuto modo di incontrare il Comandante della Polizia Stradale di Agrigento,Giuseppe Andrea Morreale e l’Assistente Capo Stefano Robottini. In particolare, gli studenti sono stati coinvolti in attività che hanno evidenziato l’elevata disfunzionalità delle condotte di cattiva regolazione del comportamento e i conseguenti rischi sulla strada, attraverso una metodologia attiva che ha previsto l’utilizzo di video e simulazioni. In particolare, la formazione didattica ha evidenziato la pericolosità di certe condotte, quali l’utilizzo di alcol e droghe e l’abuso dello smartphone che mettono a rischio la propria e l’altrui incolumità durante la guida. All’attività formativa hanno partecipato anche diverse classi dello stesso Istituto, collegati in remoto mediante piattaforma di Google Meet.