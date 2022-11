Declinazione al femminile, si proietta “Un altro mondo”

Continua la rassegna “Declinazione al femminile”organizzata dal Belushi che presenterà alcune preziose proiezioni. Martedì prossimo 15 novembre, alle 20:30, allo spazio Temenos di Agrigento, sarà la volta di “Un altro mondo” di Stéphane Brizé. Philippe Lemesle e sua moglie si separano, un amore danneggiato dalla pressione del lavoro. Dirigente di successo in un gruppo industriale, Philippe non sa più come rispondere agli ordini incoerenti dei suoi superiori. Ieri volevano che fosse un leader, oggi vogliono che sia un esecutore. È questo il momento in cui deve dare un senso alla propria vita. In Concorso per il Leone D’Oro a Venezia 2021. Cast: Vincent Lindon, Sandrine Kiberlain, Anthony Bajon, Marie Drucker.