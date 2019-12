Decennale Agrigento Oggi

Ieri presso i locali del Circolo Empedocleo questa testata ha celebrato il decennale dall’inizio della propria attività con diversi invitati fra cui l’IMAHR , con la partecipazione del delegato Gaetano Lattuca e il consigliere di delegazione Patrizio Galluzzo, supportati da due chef soci dell’IMAHR.

Questi ultimi hanno curato il rinfresco e hanno promosso l’attività dell’associazione non solo sul territorio agrigentino ma anche su quello internazionale.

Il portavoce per la Sicilia del presidente Francesco Vacccarella,, il Gran maestro dell’ospitalità e della ristorazione, Gerlando Lorenzano, infirmati i vertici drll’IMAHR, si complimenta con i loro rappresentanti e al contempo esprime gratitudine al Direttore di Agrigento Oggi e a tutti i giornalisti e le giornaliste delle testate presenti per il grande lavoro che svolgono ogni giorno e per la promozione sempre più attiva dei prodotti dell’enogastronomia locale e dell’associazionismo .