Assolto ex Imprenditore, era accusato di dichiarazione infedele

Il Tribunale di Agrigento, dott.ssa F. Veneziano, ha assolto perché il fatto non sussiste, un imprenditore, ex titolare di una SRL, accusato di non aver indicato nella dichiarazione dei redditi ricavi per circa un milione e mezzo di euro.

L’imprenditore, a seguito di una verifica fiscale della Guardia di Finanza, conclusasi nel 2012, veniva rinviato a giudizio dalla Procura della Repubblica di Agrigento perché nella qualità di amministratore unico di una srl avrebbe posto in essere una serie di condotte dolose allo scopo di sottrarre all’imposizione elementi attivi per un ammontare complessivo di circa un milione e mezzo di euro.

All’imprenditore veniva dunque contestata l’accusa di aver commesso il reato di dichiarazione infedele.

Il Tribunale di Agrigento, condividendo le argomentazioni degli avvocati Graziella Vella e Maria Falci, ha emesso nei confronti dell’imprenditore una sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste.