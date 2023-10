Il Teatro Pirandello inaugura la stagione 2023/2024 con il debutto di ‘Todo modo’, entusiasmando un pubblico di tutte le generazioni. Scopri di più.

Con il debutto di ‘Todo modo,’ il Teatro Pirandello ha inaugurato la stagione 2023/2024, con protagonisti entusiasti e un pubblico intergenerazionale.

In una serata di gala che ha visto un lungo red carpet ad accogliere il pubblico, sabato scorso è stata presentata la prima nazionale di ‘Todo modo,’ una nuova versione teatrale dell’omonimo romanzo di Leonardo Sciascia. Questo adattamento per il palcoscenico è stato realizzato da Matteo Collura, già autore di una prima versione nel 2010, sotto la regia di Fabrizio Catalano, nipote dello stesso Sciascia.

Ciò che ha sorpreso positivamente i protagonisti, Pino Quartullo e Isabel Russinova, è stata l’entusiastica partecipazione dei giovani spettatori, dato che è stata organizzata una rappresentazione mattutina dedicata alle scuole. “Debuttare proprio al Teatro Pirandello – hanno affermato i due attori – nella terra di Sciascia, ma anche di Collura e Catalano, è davvero il massimo.”

Il direttore artistico Francesco Bellomo ha condiviso la sua soddisfazione per l’inizio di questa nuova stagione: “C’è stato il grande debutto con ‘Todo Modo’, e non potrei essere più emozionato per quello che ci aspetta nei prossimi spettacoli. La presenza di artisti del calibro di Edoardo Leo, Peter Stein, Gianfranco Jannuzzo, Barbara De Rossi, Carlo Buccirosso, Lunetta Savino e tanti altri è un vero privilegio. La loro esperienza e il loro talento garantiranno sicuramente al nostro pubblico momenti indimenticabili.”

Il Teatro Pirandello è pronto a offrire una stagione teatrale ricca di emozioni, intrattenimento e cultura, e Bellomo ha concluso dicendo: “Sono contento per l’opportunità di contribuire a creare questa esperienza e non vedo l’ora di condividere questi momenti speciali con il nostro pubblico. Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questa stagione teatrale eccezionale. Sarà un’avventura incredibile per tutti noi.”