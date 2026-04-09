L’Amministrazione comunale di Agrigento, presieduta dal sindaco Francesco Miccichè, dopo avere ottenuto e utilizzato i fondi del Pnrr per la costruzione o riqualificazione degli asili nido e delle scuole dell’infanzia, adesso, sulla base di un atto di indirizzo dell’assessore ai Lavori pubblici, Gerlando Principato, ha intercettato un finanziamento di 368.000 euro per gli arredi didattici innovativi pertinenti alle stesse strutture, che saranno dotate di arredi modulari e flessibili in grado di adattarsi alle diverse attività e di stimolare autonomia e collaborazione tra i bambini. E poi sistemi didattici interattivi, come tavoli touch screen e pannelli digitali, come incentivi per un apprendimento attivo e moderno.

Ed ancora: nuovi spazi psicomotori, fondamentali per lo sviluppo motorio e la coordinazione, atelier creativi per stimolare fantasia ed espressione artistica, spazi lettura per lo sviluppo linguistico e della concentrazione, e soprattutto arredi inclusivi, per garantire pari opportunità e integrazione. Ulteriori investimenti anche per gli spazi esterni attrezzati, per attività didattiche all’aria aperta.

“Non si tratta semplicemente di costruire scuole, stiamo costruendo il futuro dei nostri bambini – commentano il sindaco Miccichè e l’assessore Principato -. Questo risultato nasce da una scelta politica precisa. In tale contesto un ringraziamento lo rivolgiamo al responsabile unico del procedimento, l’ingegnere Gerlando Trupia, e all’ingegnere Erica Matina, che hanno predisposto tutti gli atti necessari alla candidatura, con grande professionalità e rapidità, permettendoci di raggiungere questo importante traguardo. Un lavoro sinergico fatto di competenza, programmazione e capacità amministrativa che oggi porta alla luce grandi risultati volti a migliorare in modo concreto la vita delle nostre famiglie e dei nostri bambini”.

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