Danza con Bolle l’empedoclino Castelli ed è un successo

Insieme ai colleghi del Teatro dell’Opera ha danzato un estratto di “Cacti” di Alexander Ekman per lo spettacolo di Roberto Bolle.

Stiamo parlando di Giovanni Castelli, l’empedoclino è stato protagonista dell”evento Rai, ‘Danza con me Roberto Bolle”. Si tratta dello spettacolo che ha vinto la sfida del prime time sera di Capodanno ottenendo il 17,0% di share con 3 milioni e 848mila spettatori.

“E’ stata un’emozione diversa dal solito – ha detto al nostro giornale Giovanni – siamo abituati al pubblico ma non alla televisione. Condividere il palco con Roberto Bolle è poi un onore, soprattuto per uno spettacolo andato in onda in un momento così delicato. Umanamente mi ha fatto molto piacere conoscere un uomo umile e amichevole. Ha saputo metterci subito a nostro agio, devo dire che è veramente bello lavorare con artisti di questo calibro“.

Giovanni Castelli ha mosso i primi passi nella scuola “Progetto Danza di Liana e Daniela Bartolomeo”, a soli 12 anni ha lasciato Porto Empedocle dopo aver vinto una borsa di studio per la scuola del teatro dell’Opera di Roma, dove si è diplomato e subito dopo hasuperato le selezioni per entrare nel corpo di ballo diretto da Eleonora Abbagnato.

A ricordare la presenza dell’empedoclino nello spettacolo Rai è stato il sindaco Ida Carmina che si è complimentata pubblicamente con il ballerino: