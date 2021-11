“Dante in Sicilia” di Felice Cavallaro. La pièce teatrale al Consorzio Universitario di Agrigento

Sono ancora disponibili 50 posti per assistere gratuitamente alla messa in scena di “Dante in Sicilia” con Sebastiano Lo Monaco nei panni del Sommo Poeta. Un viaggio nell’isola che il padre della lingua italiana ha tanto descritto pur senza esserci mai stato. Con un gioco di immaginazione, dopo 700 anni, Dante approda in Sicilia. Una sorta di intervista impossibile, un gioco, appunto una commedia nella Commedia. Scritta e messa in scena da Felice Cavallaro che fa da guida insieme con il menestrello Salvatore Nocera Bracco. Lo spettacolo che sarà seguito da una platea di docenti, presidi, studenti, direttori di teatro, scrittori è realizzato dal Consorzio universitario di Agrigento in collaborazione con la Strada degli scrittori. L’appuntamento è per l’8 novembre prossimo alle 10:30 nell’auditorium del Consorzio universitario di Agrigento. Seguendo i versi recitati da Nocera Bracco e le ironiche trasgressioni del dialogo fra Lo Monaco e Cavallaro, “anche i giovani avranno l’opportunità di un produttivo approccio alla lettura della Commedia e all’amore per i luoghi da Dante evocati”, come sottolinea il presidente del Consorzio universitario Nenè Mangiacavallo.

Lo spettacolo si avvale del coordinamento di Salvatore Picone, dell’organizzazione di Gaetano Pendolino, delle musiche originali di Nocera Bracco e della collaborazione al testo di Lino Buscemi. Alla manifestazione sarà presente l’assessore all’Istruzione e alla Formazione professionale della Regione Siciliana Roberto Lagalla.

Per partecipare è sufficiente prenotarsi inviando una mail a: direzione@poloag.it

Obbligo di Green Pass da esibire all’entrata.