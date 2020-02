Danni economici provocati dall’emergenza Coronavirus: la questione arriva al tavolo Nazionale, a breve decreto ad hoc

Ho chiesto al Presidente Musumeci di mettere all’ordine del giorno del tavolo nazionale il grave danno economico subito dalle aziende agrigentine a causa dell’annullamento della sagra del mandorlo in fiore. Siamo la prima regione per incremento turistico in italia, un evento internazionale come quello avrebbe portato tantissimi turisti, e invece sono state cancellate le prenotazioni. Il danno economico è enorme, non possiamo lasciare da sole le nostre imprese. Ieri il Presidente ha posto il tema durante il consiglio dei ministri allargato alla sua presenza.

Il ministro dell’economia gli ha risposto dicendo che sta predisponendo un decreto ad hoc.

Attendiamo fiduciosi ma vigili.