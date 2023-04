Danneggiato vigneto di azienda agricola. Aperta inchiesta

Hanno tagliato i tiranti dei pali di testata del vigneto di un’azienda agricola, e le viti sono finiti sul terreno. Il danneggiamento è stato messo a segno in contrada “Tenutella”, in piena campagna narese. Il legale rappresentante della ditta, un imprenditore cinquantaduenne, ha già formalizzato una denuncia, a carico di ignoti, ai carabinieri della Stazione cittadina. Il vigneto attualmente è affidato in gestione ad un ravanusano cinquantenne.

I militari dell’Arma gli hanno chiesto se avesse dei sospetti sugli autori del gesto o sul perché. Da quanto è emerso, l’uomo non avrebbe però nessuna idea su chi, e perché, possa aver messo a segno il maxi danneggiamento. L’imprenditore, stando a quanto rivelato agli investigatori, non avrebbe avuto diverbi, discussioni o liti con nessuno. Il danno non è stato ancora stimato, ma non è coperto da nessuna polizza assicurativa.

I carabinieri hanno subito informato la Procura di Agrigento e hanno avviato le indagini per cercare di fare chiarezza sull’accaduto. Scontato che verrà anche, nelle prossime ore, sentito l’attuale gestore del vigneto.