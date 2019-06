Danneggiati i servizi igienici dello stadio Dino Liotta

LICATA. Nella nottata di ieri alcuni delinquenti si sono introdotti all’interno dello stadio Dino Liotta, rubando e vandalizzando componenti idraulici del settore ospiti e della gradinata.

Lo scrive in una nota la società Licata calcio.

Questa indegna azione avviene dopo che questa società da 2 mesi a questa parte si era attivata con sacrifici (senza interrogarsi di chi fosse la competenza) per ripristinare, tra le altre cose, i servizi igienici nell’ottica di rendere lo stadio sempre più fruibile in un’ottica di migliore ospitalità ai tifosi di casa e non.

Ringraziamo l’Amministrazione comunale (immediatamente avvisata del fatto) per la solidarietà e le Forze dell’Ordine intervenute per la solerzia e la professionalità mostrata.