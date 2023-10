Si sono intrufolati in una concessionaria, e dopo avere danneggiato sei autovetture, hanno rubato 12 pneumatici. Il danneggiamento con furto è stato messo a segno, nelle ore notturne tra martedì e mercoledì, in una rivendita di auto lungo la strada statale 115, in territorio licatese. I titolari hanno formalizzato la denuncia, a carico di ignoti, per l’ipotesi di furto ai carabinieri. L’ammontare del danno non è stato ancora quantificato, purtroppo, non coperto da alcuna assicurazione.