Ha trovato la sua auto Mercedes, parcheggiata, nel quartiere Borgalino a Canicattì, con il lunotto frantumato. Vittima del danneggiamento un disoccupato sessantenne. L’uomo ha presentato la denuncia, a carico di ignoti alla stazione dei carabinieri.

E i militari hanno avviato le indagini, per provare a risalire al motivo e al responsabile del brutto gesto. Aperto un fascicolo con l’ipotesi di reato di danneggiamento. Non è chiaro se si sia trattato di un’azione mirata o di un raid ad opera di vandali.

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