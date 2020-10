Danneggia auto in sosta in centro città, denunciato un uomo

I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Agrigento, hanno bloccato e denunciato un tunisino di 34 anni, domiciliato in città, il quale, poco prima con l’utilizzo di un oggetto appuntito, aveva rigato la carrozzeria, e rotto gli specchietti, di due automobili in sosta. E’ successo in via Duomo nei pressi della Cattedrale di San Gerlando.

L’uomo e’ stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per l’ipotesi di reato di danneggiamento aggravato.In mancanza di certezze, ad oggi, è escluso il coinvolgimento del nordafricano su altri simili episodi accaduti, nel mese di settembre, in zone centrali e periferiche della città.

Una lunga serie di raid, su cui sono state avviate le indagini, attualmente a carico di ignoti, e con l’ipotesi di danneggiamento.