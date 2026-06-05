Ha creato il caos al Pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Un ventenne, mentre attendeva il proprio turno per la visita, ha insultato gli operatori sanitari per poi scagliarsi contro arredi e apparecchiature del reparto, danneggiandoli. E’ successo ieri notte.

Il personale ha allertato il 112 e sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo Radiomobile di Agrigento che hanno bloccato il giovane e lo hanno identificato. Per lui è scattata la denuncia, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per interruzione di pubblico servizio e danneggiamento.

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