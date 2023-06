Daniele Indelicato è l’allenatore dei portieri dell’Akragas calcio. Agrigentino, classe ’85, l’allenatore dei portieri gode di un fantastico curriculum avendo già ricoperto l’incarico di responsabile dell’area portieri dell’ A.S. Roma Academy di Dubai e nel Dibba Al-Hisn UAE, squadra militante in First Division League. Un percorso sportivo iniziato sin da bambino ereditando la passione del padre, un difensore, un terzino sinistro dell’Akragas. Un ritorno in casa biancazzurra per Daniele: nella squadra di Agrigento è nato calcisticamente come portiere.

Di Valentina Alaimo